Более десятка рейсов перенесли из Пулково из-за непогоды

Петербургский аэропорт Пулково возобновил работу после утреннего снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС).

Пока сотрудники расчищали взлетно-посадочные полосы и территорию от мокрого снега, на запасные аэродромы ушли 11 воздушных судов. Несколько рейсов задержали.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время Пулково вернется к привычному режиму работы

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", самолет, летевший из Челябинска в Петербург, был вынужден уйти на аэродром в Москве, так как утром полосы были еще не готовы к приему рейсов.

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