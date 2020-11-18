В Петербурге будет не по-ноябрьски тепло

В Санкт-Петербурге сегодня ожидается теплая для ноября температура воздуха, а также дожди и мокрый снег.

Как передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха будет до +7…+9 градусов. Такая температура последний раз в этот день была 30 лет назад.

Утром в городе наблюдалась гололедица, мокрый снег, переходящий в дождь. Также петербуржцев будет обдувать штормовой ветер с порывами до 15-16 м/с.

В четверг и пятницу ожидается до девяти градусов тепла. Ближе к выходным столбики термометров покажут около нуля градусов. По ночам температура будет опускаться местами ниже нуля.