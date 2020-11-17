Петербуржцам запретили ходить по льду

В нашем городе начал действовать запрет на выход на лед на реках и каналах. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, выходить на ледовое покрытие рек, каналов и других водоемов города запрещено до 15 января.

Далее будет разрешенный период, об изменениях сообщат дополнительно, а в середине марта опять вступит в силу запрет. С 15 марта по 15 апреля 2021 года выходить на лед будет категорически нельзя.

Запрет на выход на лед до середины января могут продлить, если ледовый покров будет недостаточно крепким.

Так было в прошлом году, когда морозных дней недостаточно для становления прочного льда.

За нарушение запрета предсмотрен штраф 1-2 тыс. руб.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", по рукавам Невы уже остановили навигацию, а 16 ноября завершились пассажирские перевозки по рекам и каналам.