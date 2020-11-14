Рядом с центром реабилитации для инвалидов обустроят спортплощадки

Для подопечных Центра социальной реабилитации инвалидов Красногвардейского района оборудуют спортивные площадки. Как сообщает пресс-служба Смольного, учреждение посетил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он передал центру мобильный облучатель-рециркулятор воздуха.

Для воспитанников центра оборудованы специальные квартиры. Там проходит обучение использования кухонной техники и развитие других навыков, нужных в повседневной жизни. Кроме того, для детей предусмотрены адаптивные виды спорта - легкая атлетика, настольный теннис и бочче.

На территории центра в 2022 году оборудуют футбольное поле, баскетбольную площадку и тренажеры.