В соленой семге ряда производителей обнаружили листерии и кишечную палочку

Специалисты проверили слабосоленое филе семги в ломтиках и обнаружило в образцах пяти торговых марок листерии и кишечную палочку. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Некачественные кусочки семги обнаружились среди продукции "ВкусВилл", "Каждый день", "Меридиан Эко", "О'Кей" и "Просто Азбука". Кроме того, в семге "ВкусВилл" и "О'Кей" специалисты отметили превышение по общему количеству микроорганизмов и кислый запах. У торговой марки "Северная компания" обнаружена бензойная кислота в количестве больше допустимого законодательством.

Все эти признаки говорят о нарушении культуры производства (антисанитария, несоблюдение правил гигиены сотрудниками и др.), подчеркнули в Роскачестве.

Наличие в продуктах листерии и кишечной палочки может стать причиной расстройства пищеварения.

Не нашлось недостатков у семгки производства "Санта Бремор" и "Русское море".

Чтобы отличить хорошую соленую рыбу от плохой, покупателям стоит обратить внимание на отсутствие разрывов мышечной ткани, однородный цвет продукции, без разводов, желтых пятен. Непременным условием для хранения рыбы должна быть вакуумная упаковка.