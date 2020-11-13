В российских аптеках заметили дефицит популярного антидепрессанта

Из аптек пропал известный антидепрессант «Триттико». Как сообщает РБК, с дефицитом препарата столкнулись сети «Неофарм», «Ригла», «36,6», «Магнит аптека».
В "Неофарме" рассказали, что препарат отсутствует около месяца, что вызывает беспокойств врачей. Резкая отмена препарата может привести к ухудшению здоровья пациента.
При этом в сентябре наблюдался повышенной спрос на препарат.
В Росздравнадзоре не дали комментариев по поводу пропажи препарата из аптек.
В самой компании Angelini, выпускающей "Триттико", сообщили, что у лекарства поменялась система маркировки, что привело к задержкам по введению в гражданский оборот, однако препарат уже ввезен в Россию.