Стало известно, когда могут вырасти тарифы на коммуналку в Петербурге

Комитет по тарифам петербургского правительства предложил проект изменений в постановлении губернатора города в сфере оплаты коммунальных услуг. С июля 2020 года тарифы могут вырасти на 3,3%, сообщили в Смольном.

Отмечается, что причиной увеличения тарифов стало увеличение темпов в водоснабжении и отоплении.

Ожидается, что во втором полугодии суммарный ежемесячный платеж за коммунальные услуги составит 8 млрд руб., что на 252 млн руб. больше будущего уровня.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", Беглов в конце августа направил в Федеральную антимонопольную службу предложение установить максимальный индекс изменения платы горожан за коммунальные услуги в размере 3,5%. Так что в будущем году для петербуржцев сохранится минимальный темп роста тарифов, отмечали тогда в Смольном.