Петербург начали украшать к Новому году

Петербуржцы заметили на улицах города новогодние гирлянды даже праздничную елку. На проспекте Маршала Жукова около супермаркета уже поставили новогоднюю елку.

Украсили и дома на Казанской улице, и здание банка на улице Ломоносова, пишут "Невские новости".

На елку на Дворцовой площади город потратит 12 млн рублей за живую новогоднюю елку на Дворцовой. Она будет не ниже 25 метров и диаметром от 0,5 до 0,8 метров. Петербуржцы в ходе голосования предпочли живое дерево искусственному.

Готовиться к Новому году начали заранее, еще в октябре, в том числе из-за роста заболеваемости коронавирусом. На 1 ноября зафиксировано 896 новых случаев.