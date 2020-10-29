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Студенты рассказали, каким может быть транспорт будущего

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© Фото: pixabay.com

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Все участники кейс-чемпионата «Внешний транспорт» отмечены памятными призами и грамотами.

Завершился первый этап кейс-чемпионата Комитета по транспорту «Новые люди – новый транспорт» на тему «Внешний транспорт». Соорганизаторами выступили СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», СПб ГКУ «Организатор перевозок», НИУ «Высшая школа экономики», МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и международной партнерской инициативой Green Mobility.

В первом этапе кейс-чемпионата приняли участие студенты из пяти ВУЗов Санкт-Петербурга: Политехнического университета Петра Великого, Государственного университета аэрокосмического приборостроения, Академии народного хозяйства и государственной службы, Государственного архитектурно-строительного университета и Университета гражданской авиации. Были сформированы три команды, в каждую вошли представители разных университетов.

Студенты участвовали в дебатах на тему «Железнодорожная скоростная магистраль», отвечали на вопросы интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», а в завершающей части первого этапа конкурса защищали проекты – комплексные планы развития аэропорта Пулково. Участники представили перспективное видение будущего узлового аэропорта Санкт-Петербурга к 2035/2050 году. Молодые люди активно проявляли себя, отвечая на вопросы о влиянии аэропорта на качество жизни людей в будущем, предлагали варианты внешнего вида узлового аэропорта, а также пути развития беспилотного сообщения.

По словам педседателя Комитета по транспорту Кирилла Полякова, мероприятие особо актуально, так как дает возможность молодым людям принять участие в решении реальных транспортных вопросов города, а также увидеть широкий спектр задач, которые ежедневно решают сотрудники транспортного сектора Санкт-Петербурга.

Члены жюри оценивали все выступления и прокомментировали работу каждой команды, отметили высокую эрудицию молодежи и способность анализировать предложенные в рамках конкурса ситуации. Все участники кейс-чемпионата «Внешний транспорт» отмечены памятными призами и грамотами.

Впереди, 1 и 10 ноября, продолжится работа других секций кейс-чемпионата: «Транспорт и городская среда» и «Информационные технологии». Организаторы подчеркивают, что студенты, наиболее ярко проявившие себя в рамках чемпионата, будут внесены в кадровый резерв предприятий транспортной отрасли.

Кейс-чемпионат – один из форматов взаимодействия Комитета по транспорту с ВУЗами Санкт-Петербурга, студенты которых традиционно проходят командную и индивидуальную практику в транспортном блоке нашего города.

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