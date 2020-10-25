На Васильевском острове заметили толпу китайцев перед рестораном

Петербуржцы заметили огромную очередь из китайцев на 9-й линии В.О. Около сотни иностранцев скопились на тротуаре у кафе "Панда", пишут "Невские новости".

Видео с очередью опубликовали в Instagram-аккаунте ресторана, поблагодарив гостей за поддержку.

Иностранцы были в масках, то есть соблюдали антикоронавирусные рекомендации.

В СМИ также появилась информация, что китайская диаспора распространяла у ресторана бесплатные СИЗ.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", власти северной столицы ввели комендантский час для развлекательных заведений - с 26 октября работать им можно будет только до 23 ч из-за пандемии COVID-19 и роста заболеваемости.