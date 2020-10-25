В России появился первый магазин продуктов без кассиров

Торговая сеть «Пятерочка» открыла в Москве первый магазин с полностью автоматической системой покупок. Как сообщили в X5 Retail Group, точку открыли "на пробу", чтобы посмотреть, есть ли необходимость у покупателей в таком формате.

Магазин занимает около 80 кв. метров и открыт с 7 утра до 12 ночи.

Чтобы совершать покупки в таком магазине, нужно пройти регистрацию - получить QR-код. Без него попасть в торговый зал не получится.

Безопасность в зале обеспечивается благодаря датчикам присутствия. Также в магазине размещены антисептики, а находиться в помещени можно только в маске.