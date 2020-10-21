В Петербурге будет холодно

Минувшей ночью в Петербурге зафиксированы первые заморозки. Об этом сообщил в своем Facebook ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура ночью упала почти до -1 градуса. Днем все еще будет прохлано, возможен мокрый снег с дождем, однако на подходе теплый атмосферный фронт.

21 октября температура в городе не поднимется выше +5 градусов.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", синоптики отмечали, что снежный покров в Санкт-Петербурге установится, возможно, только во второй половине ноября.