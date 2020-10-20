Петербуржцы смогут наблюдать северное сияние целую неделю

В Санкт-Петербурге всю неделю можно будет наблюдать северное сияние. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на ученых.

По их данным, наблюдать явление можно будет даже несмотря на световое загрязнение крупного мегаполиса. Аврора в ближайшие дни будет ярче, чем обычно.

Между тем, чтобы в полную силу насладиться северным сиянием, лучше уехать подальше от населенных пунктов.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", северное сияние над Финским заливом наблюдали и в сентябре. Горожане и астрофизики публиковали в соцсетях различные фото с долгой выдержкой, на которых видно зеленоватое свечение.