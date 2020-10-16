Дорожные службы начали убирать Петербург в зимнем режиме

На кладбище в Невском районе была разбита плита и украдена урна с прахом

На кладбище в Невском районе была разбита плита и украдена урна с прахом

Противогололедных препаратов запасено минимум на два месяца. Планируется опробовать соль на дорогах, для поддержания экологии. Ее нужно посыпать заранее.

Отмечается, что предприятия города полностью готовы к сезону. В случае особо неблагоприятных погодных условий есть возможность привлечь дополнительную спецтехнику.

Дорожные службы Санкт-Петербурга перешли в режим зимней уборки города. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

На улицах северной столицы будут работать 17 сотен спецмашин по уборке.

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