Эксперты обсудили целесообразность строительства высокой колокольни-небоскреба у Смольного собора. Обсуждение прошло в ходе Совета по культурному наследию, пишет АБН.

Противники стройки отмечают, что для такой высокой колокольни нет исторических оснований. К тому же в городе действуют ограничения для строений по высоте.

Проект 140-метровой башни представил Фонд содействия строительству культовых сооружений Русской православной церкви.

Отметим, что ансамбль Смольного не завершен - Растрелли спроектировал его целиком, однако достроить не удалось из-за войны.