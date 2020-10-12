Движение по трассе М-10 восстановили после аварии

Движение по автодороге М-10 в Ленобласти восстановили после того, как самосвал снес надземный переход недалеко от Любани. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и ЛО.

Движение полностью запущено утром 12 октября.

Чтобы ликвидировать последствия инцидента, привлекались автомашины с кранами.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером. В Тосненском районе грузовик с поднятым кузовом снес переход. К счастью, никто не пострадал.

В сети появилось видео инцидента.