Две поликлиники в Петербурге достроят раньше, чем планировалось

Две новые поликлиники на Союзном проспекте сдадут раньше срока на полгода. Ход строительства сегодня проверил глава администрации Невского района Алексей Гульчук

Строительство началось в 2019 году. Клиника для взрослого населения будт принимать до 600 пациентов в смену. Там будет женская консультация, рекреационное отделение и отделение скорой помощи.

Второе здание будет принимать детей и подростков - до 400 человек.

У обеих поликлиник построят паркинг, а также их оснастят бассейнами.

Решение о досрочном открытии медучреждений принял Александр Беглов.