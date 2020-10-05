"Ленфильму" обещают отключить электричество за огромные долги

Киностудию «Ленфильм» планируют оставить без света в связи с задолженностью по электроэнергии в размере 22 млн рублей. Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе Петербургской сбытовой компании.

Сотрудники ПСК готовят план по техническому обеспечению процедуры отключения. Кроме того, в ПСК отметили, что уведомят "Ленфильм" о грядущей процедуре.

При этом не сообщается точная дата отключени.

Дело по задолженности в 22 млн рублей находится в суде. Оплат не было с ноября 2019 года.

В киностудии "Ленфильм" "РенТВ" сообщили, что существующие долги постепенно выплачивают, добавив, что конфликта с ПСК нет.