В "Медиасиндикате" появились новые участники

Объединение СМИ Петербурга и Ленобласти "Медиасиндикат" расширилось. К концу сентября к нему присоединились еще четыре издания.

Так, в объединение вошел портал Peterburg2.ru, освещающий важные новости северной столицы и области, а также рассказывающий о ярких событиях и интересных местах.

Кроме того, присоединился Restate.ru - один из крупнейших порталов по недвижимости России. Информация на сайте будет полезна и интересна профессионалам рынка недвижимости, включая строителей, риелторов и др.

Также в "Медиасиндикат" вошел автожурнал 110km.ru. Портал освещает проблемы выбора и покупки авто - как с точки зрения редакции, так и по мнениям пользователей.

Последним партнером стал AllNW.ru - информационный региональный портал Северо-Запада России, охватывающий информационное поле СЗФО.

В целом эти порталы охватывают около 3 млн уникальных посетителей, а число просмотров превышает 13 млн в месяц.

Редактор издания "Мойка78" отметил, что проект "Медиасиндикат" не стоит на месте, постоянно развиваясь. В нем сейчас участвую девятнадцать интернет-СМИ и один телеканал.

Общий охват СМИ объединения составляет 37,4 млн просмотров и почти 9 млн посетителей из Санкт-Петербурга и области.