Петербург оказался в топ-10 российских городов по уровню зарплаты

Петербург оказался на восьмой строчке в списке российских городов с самой высокой зарплатой. Соответствующий рейтинг составило РИА Новсти, опираясь на данные Росстата.

По данным на первое полугодие текущего года, зарплата петербуржцев в среднем составляет 66,5 тыс. руб. в месяц. Это почти три стандартных потребительских набора.

Самые высокие зарплаты оказались в Москве - более 103 тыс. руб. в месяц. Также хорошим доходом могут похвастаться в Южно-Сахалинске и Салехарде - 97 тыс. и почти 95 тыс. соответственно.

А маленькие зарплаты наблюдаются на юге страны - антитоп-3 возглавили Шахты - там можно в месяц получить немногим более 28 тыс. рублей. Зарплату не выше 30 тыс. рублей в среднем - в Махачкале и Элисте.