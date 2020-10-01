Улица Рубинштейна станет пешеходной, но не совсем

На известной ресторанной улице Санкт-Петербурга - Рубинштейна ограничат движение транспорта по выходным и праздничным дням. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Смольного.

Ограничения не затронут права местных жителей, а также тех, кто официально работает в зданиях на улице. Также ограничения не будут соблюдать инвалиды I и II групп или перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов.

Проезд предоставят и машинам экстренных служб, спецтехники и автомобилям «Почты России».

Также планируется установить единую систему видеонаблюдения на улице Рубинштейна.

Отметим, на улице располагаются несколько десятков ресторанов, кафе и баров. Предложения сделать улицу пешеходной не раз озвучивали владельцы заведений и сами местные жители.