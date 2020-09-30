Для автобусов откроют свыше 120 км выделенных полос

Общественный транспорт в течение ближайших трех лет получит приоритет на улицах Санкт-Петербурга. Об этом, как пишут "Невские новости", рассказал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

По его словам, автобусы, троллейбусы и маршрутки должны ездить по городу быстрее личного. Власти также отмечают важность создания системы перехватывающих парковок.

В 2020-2023 годах в северной столице оборудуют 128 км выделенных полос общественного транспорта - в первую очередь для автобусных маршрутов. На данный момент в Петербурге действуют 70 км таких полос.

Планируется также построить больше остановок в шаговой доступности от объектов городской социальной и медицинской инфраструктуры. Кроме того, планируется увеличить вместимость автобусов и закупить больше автобусов-гармошек.