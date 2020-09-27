"Кошкиспас" уберег от гибели более 1,5 тыс. животных

За 11 лет работы "Кошкиспаса" было отработано 5340 заявок и спасено почти 1,5 тысячи животных по Петербургу и Ленинградской области. Об этом рассказали спасатели, которые празднуют сегодня день рождения.

Сотрудники службы спасения пожелали сами себе поменьше заявок - спасать животных, конечно, хорошо, но лучше им вовсе не попадать в опасные ситуации.

Также отметили спасатели необходимость выезжать на далеки звонки из Ленобласти и пожелали себе бензиновый заводик.

"Кошкиспас", несмотря на название, занимается спасением различных животных, а не только котов и кошек.