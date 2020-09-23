УК заплатил петербурженке почти полмиллиона за потоп в квартире

Петербурженка получила 440 тысяч рублей от управляющей компании в качестве компенсации за затопленную квартиру. Ответственных также обязали обеспечить ремонт крыши, сообщает УФССП России по Петербургу.

В одной из квартир дома на шоссе Революции произошел потоп. Квартира находилась на последнем этаже здания. Владелица жилплощади обратилась в суд и решение было вынесено в ее пользу.

Во время проверки приставы обнаружили, что кровля уже отремонтирована. УК также поспешила с выплатой полумилионной компенсации. Средства уже поступили пострадавшей.