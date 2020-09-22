Ляйсан Утяшева вновь приедет в Петербург с шоу "Болеро" в октябре

В середине октября спортсменка Ляйсан Утяшева вместе с командой лучших танцовщиков России покажет в Петербурге танцевально-театральный спектакль «Bolero». Это единственные выступления шоу «Bolero» в 2020 году.

Перформанс длится 90 минут. Его готовили режиссеры-постановщики Екатерина Решетникова, Игорь Рудник.

Шоу «Bolero»- это эксцентричный спектакль для взрослых умов, в котором наши современники стали собирательным образом.

Он об одиночестве и желании любить и быть любимым.

Всего в России состоится два шоу - в Москве и Санкт-Петербурге. В северной столице посетить «Bolero» можно 17 октября. Билеты здесь.