Ученые: Потепление на полградуса приведет к засухам

Повышение глобальной средней температуры всего лишь на 0,5 градуса Цельсия значительно усилит засухи по всей Земле. Об этом сообщают японские ученые, исследующие последствия экологических катастроф.

Исследователи разработали новую климатическую модель на основе данных, полученных в ходе проекта HAPPI.

По словам ученых, особое влияние потепление окажет на территории в Средиземноморье, на Западе Европы, на севере Южной Америки и в Южной Африке. Там климат станет засушливее. А влажность повысится в Австралии и некоторых странах Азии.

Ученые предупреждают, что сценарий повышения температуры на Земле неизбежен, если в ближайшие годы не сократятся выбросы углекислого газа.