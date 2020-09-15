В Шушарах уберут незаконную свалку более 11 тыс. кв. м

В промышленной зоне в Шушарах нашли огромную незаконную свалку. Ее размер почти как футбольное поле, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Со свалки необходимо вывезти 32 тысячи кубометров мусора.

Площадь незаконного сваливания мусора составляет 11 тыс. кв. метров.

Различные отходы будут перевозить на лицензированный полигон. После очистки участок засыпят слоем грунта толщиной 15 см. Чтобы не допустить нового замусоривания территории, по периметру поставят тяжелые бетонные блоки.

На вывоз незаконно сваленного мусора уйдет около двух недель.

Захламление длилось около 20 лет.