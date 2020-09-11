Россияне хотят получать гарантированный доход

Две трети россиян выступают за введение в стране ежемесячной выплаты всем гражданам. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

70% опрошенных - граждане рабочего возраста, от 25 до 44 лет.

Не поддерживают гарантированный доход около 8% населения.

Примерно треть россиян хотела бы получать сумму до 20 тыс. руб. в месяц, около четверти опрошенных - до 30 тыс. руб.

Напомним, ранее с инициативой ввести подобную выплату выступил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.