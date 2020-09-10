Власти рассказали, когда начнут отапливать дома

Через неделю, 17 сентября ,в Петербурге начнётся периодическое протапливание. Об этом сообщили в Смольном.

В Санкт-Петербурге начнут постепенно включать источники тепла. В первую очередь отапливать начнут школы и детсады, медучреждения и соцзащиты.

Полное включение отопления, как обычно, зависит от суточных температур.

Отмечается, что все системы отопления проверены и готовы к запуску. В этом году проверки проходили ускоренными темпами из-за пандемии коронавируса.

В прошлом году протапливать начали 16 сентября. Отопительный сезон был достаточно долгим - более 250 дней.