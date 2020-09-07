Для петербуржцев откроют больше МФЦ

В Петербурге откроют новые МФЦ в будущем году. Два центра будут располагаться в Приморском районе, еще по одному - в Колпинском и Московском районах, рассказали в Смольном.

При этом планируется расширить центр в Красногвардейском районе.

Всего ожидается открытие 75 новых окон.

Власти города также намерены увеличить количество камер видеонаблюдения - в частности, на дверях подъездов (у домофона), а также в различных людных местах.

Сейчас в городе около 45 тыс. камер, в будущем году добавят еще 1300 камер, а к 2025 году власти хотят установить 180 тыс. камер у домов, остановок, метро и других местах общего пользования.