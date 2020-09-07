На старте рабочей недели в Петербурге будет дождливо, но тепло

Санкт-Петербург оказался во власти тыла обширного циклона, который накрыл северо-запад европейской части РФ. Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

В северной столице в понедельник будет облачно с прояснениями, кое-где можно попасть под дождь, но он не будет долгим. Температура воздуха будет комфортной - +17...+19 градусов.

Ветер юго-западный, порывы достигнут 4-9 метров в секунду.



Атмосферное давление - 761 миллиметр ртутного столба.

В Ленинградской области сегодня рано утром наблюдался туман. В целом в регионе также будет дождик.

А в Гидрометцентре отметили, что ночью в Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья температура может опуститься ниже нуля.