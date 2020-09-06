Пулково не отменяло рейсы в воскресенье

В аэропорту Пулково в воскресенье, 6 сентября, нет ни одного отмененного рейса. Вылет одного самолета задержали, свидетельствуют данные онлайн-табло.

С опозданием вылетает рейс в Екатеринбург. Неизвестны причины, по которым вылет самолета задержали.

Отметим, что в конце августа в Пулково стало намного меньше отмененных рейсов, чем летом.

Как поясняли в аэропорту, летнее расписание составлялось до пандемии коронавируса, а она внесла немалые коррективы в график перелетов, особенно международных.

В настоящее время россияне могут улететь в Турцию, Великобританию и ряд других стран, что до августа было невозможно.