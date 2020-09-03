Петербургу вернут пять фонтанов

В Санкт-Петербурге восстановят пять фонтанов. Как сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», работы планируется закончить к концу 2020 года.

По первоначальному плану реконструировать хотели десять фонтанов, однако пандемия коронавируса помешала выполнить такой объем работ.

Между тем, к настоящему моменту заработал обновленный фонтан в парке Победы. Он стоял без дела около десяти лет. В ходе реконструкции фонтан был практически возведен снова.

Планируется завершить работы над еще двумя фонтанами на Московском проспекте, а также над водоемом в Шушарах - на Первомайской улице.

Как мы писали ранее, начались работы по восстановлению фонтана на Лермонтовском проспекте.