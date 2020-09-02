Беглов проверил школьное питание

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил столовые двух школ в Калининском и Центральном районе.

По словам градоначальника, все младшеклассники (более 235 тыс. ребят) будут бесплатно получать горячее питание - по поручению президента РФ. Всего Петербург потратил на организацию питания учеников 1,17 млрд руб. (737 млн - средства бюджета города).

Беглов сообщил, что в школах соблюдаются необходимые санитарны меры при организации питания детей. Перед тем, как дети садятся за стол, классный руководитель напоминает им тщательно вымыть руки и обработать их антисептиком. Каждый класс ест за своим столом. После приема пищи сотрудники столовой проводят дезинфекцию помещения.

Всего в школах работают более 700 столовых и несколько десятков распределительных буфетов.