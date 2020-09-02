Старый Кузнечный рынок переделают в модное место

В Смольном снова обратились к идее превратить Кузнечный рынок в Центральном районе в современное гастрономическое пространство. Как пишет РБК, бизнесмены с интересом следят за проектом, хотя, возможно, власти выбрали не лучший вариант сотрудничества.

Судебные разбирательства по праву владения зданием рынка длились более двух лет. Смольный спорил с управляющей компанией, которая подала заявку на приватизацию территории. В итоге власти Петербурга сохранили право собственности на здание — решающим аргументом для судей стало то, что здание является объектом культурного наследия. Впрочем, решение суда пока может быть оспорено.

Ранее сообщалось, что в северной столице будет отреставрирована и переделана в лофт-проект территория бывшей фабрики «Скороход» на Заставской улице. Здания сносить не будут, только перепланируют. Там появятся магазины, офисы, рестораны и развлекательные зоны, а также жилые апартаменты.