В Пулково задержаны два рейса, отмененных нет

2 сентября в Пулково нет отмененных рейсов. Однако, как сообщается на табло воздушной гавани, два вылета произойдут с задержкой.

С опозданием отправятся дневной рейс в Москву и вечерний в Екатеринбург.

Напомним, что пассажиры ранее пожаловались на очереди из-за массовой сдачи тестов на коронавирус в аэропорту. Ждать приходилось более двух часов.

В Пулково отметили, что планируют увеличить число работников, делающих тесты на коронавирус.

Отметим, что сдать тест можно прямо в аэропорту, услуга доступна уже на протяжении месяца. Результаты приходят на почту в течение двух суток. Услуга платная.