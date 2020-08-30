Первый человек в мире самоисцелился от СПИДа

Первый в мире человек самостоятельно, без лекарств победил синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД). Ученые зафиксировали излечение у 31-летнего Тимоти Рэй Брауна.

13 лет назад мужчине, больному лейкемией, делали пересадку стволовых клеток костного мозга от донора, резистентного к ВИЧ-инфекции. После этого тело пациента стало устойчив к вирусу.

Теперь доказано, что трансплантация кроветворящих органов от людей, невосприимчивых к ВИЧ, может привести к выздоровлению.

Примерно у 10% человечества в геноме есть мутации, благодаря которым ВИЧ сложно попасть в целевые клетки. Пока ученые не могут ответить на вопрос, почему это происходит. Однако они предполагают, что иммунная система просто уничтожила все зараженные клетки, оставив вирус неактивным.