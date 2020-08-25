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Спорный закон о маркировке домашних животных: что ждет россиян и их питомцев?

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© Фото: pixabay.com

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Госдума рассмотрит законопроект об обязательной маркировке домашних животных осенью, а до конца 2020 года документ может быть принят.

Для внесения в Госдуму готовится законопроект о маркировке домашних животных. Предполагается, что депутаты рассмотрят его осенью, пишет "РГ".

Предполагается, что маркировка станет обязательной и ответственность за нее ляжет на плечи хозяев. Из вариантов маркировки: чипирование, бирки, татуировки, кольца, ошейники и др. Почти все они, по мнению депутатов, не слишком дорогие: в пределах 500 рублей. Однако реальные цены бывают на порядок выше.

Пока нет точного перечня животных, подлежащих маркировке. Однако предполагается, что это все наши любимые питомцы: кошки и собаки, рыбы, кролики. Кроме того, маркировать надо будет домашний скот: коров, овец, лошадей, коз, ослов, домашнюю птицу, оленей и т.п.

Учету подвергнутся и бездомные животные, полагают в Минсельхозе, которое предложило подобный законопроект.

Штраф за отсутствие маркировки, предусмотренный проектом закона, составит до 1000 руб.

Авторы закона считают, что метки помогут находить потерявшихся животных, следить за здоровьем питомцев.

Законопроект никак не могут довести до рассмотрения с 2016 года.

 

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