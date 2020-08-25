Через Бугры пустят трамвай

От станции метро «Девяткино» до района Парнас могут пустить легкорельсовый трамвай. Как пишут "Невские новости", маршрут может быть пущен через Бугры.

В этом районе планируется увеличить жилую застройку, а, значит, понадобится больше общественного транспорта. С предложением выступила компания "Арсенал".

При этом зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин указал, что поля под сельхоздеятельность нельзя использовать для строительства.

Пока проект легкорельсового трамвая не утвержден.

Накануне стало известно, что в пригородах Петербурга за 2,5 года выросли цены на жилье - на 34%, до 82,9 тыс. рублей за 1 кв. метр. Рейтинг локаций по объему сделок за 2,5 года возглавил район Бугры-Мурино на границе Петербурга и Ленобласти с долей 12%: цены здесь выросли на 29% - до 89,8 тыс. рублей.