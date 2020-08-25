Пулково удивляет: второй день не отменяют рейсы

Во вторник, 25 августа, петербургский аэропорт отправит по расписанию все рейсы. В понедельник, 24 августа, также не было отмененных полетов.

Согласно данным на онлайн-табло, сегодня будет задержан только дневной рейс в Москву.

Отметим, что до 24 августа на протяжении нескольких месяцев в Пулково отменяли в день по несколько рейсов. Иногда количество не вылетевших самолетов составляло несколько десятков.

Причиной отмены весной и в июне-июле были ограничения, введенные во всем мире из-за распространения коронавирусной инфекции. Многие страны, включая Россию, закрыли границы. Поэтому международные перелеты не осуществлялись.

С 1 августа РФ постепенно открывает авиасообщение с государствами, которые выразили желание пустить к себе россиян. В числе первых была Турция. Также можно вылететь в Великобританию. В сентябре ожидается расширение списка стран, открытых для посещения нашим согражданам.