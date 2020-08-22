Петербуржцам пообещали жаркую субботу

Очередной теплый день без осадков ожидает жителей северной столицы 22 августа.

По данным синоптиков, это будет последний жаркий день лета. Осадков не ожидается днем, однако вечером облачность повысится и местами могут выпасть дожди.

В городе сегодня будет до +26 градусов. Ветер южный - 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться.

Рабочая неделя начнется с дождя. Метеорологи отмечают, что возможна гроза. Также будет немного прохладнее. Дождливая, нежаркая погода сохранится до начала сентября.