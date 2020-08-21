Создана рабочая группа для вынюхивания плохого воздуха в Петербурге

Смолный создал межведомственную рабочую группу по установлению источников запахов и их ликвидации. Она нужна для обеспечения надлежащего качества воздуха в городе.



Специалисты отмечают, что проблема неприятных запахов существует во всех районах города, однако острее всего — в Невском. Например, жители Усть-Славянки звонили с жалобами около ста раз.

Нужны комплексные проверки, чтобы выявить источник и причину запаха. Кроме того, понятие «запах» отсутствует на законодательном уровне.

С 10 по 16 августа аварийная служба ГУП «Экострой» 153 обращения по вопросам экологической безопасности от петербуржцев. За эту неделю аварийные бригады вывезли на утилизацию 5,5 кг ртутьсодержащих отходов, 21 люминисцентную лампу, а также 80 кг химических отходов.

Также специалисты устранили пленку нефтепродуктов на Неве, Смоленке, Охте и других водоемах.