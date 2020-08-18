Солнце с облаками и теплый воздух останутся в Петербурге еще на день

18 августа, вторник, пройдет преимущественно без осадков. Температура воздуха поднимется до +20…+22 градусов, а вот ночью в Петербурге будет около +10, в пригородах не выше +8.

Сегодня, по данным синоптиков, сохранится достаточно сильный ветер — местами до 9 м/с.



Ветреную погоду без осадков ожидают и в среду, 19 августа. Будет еще теплее - до +23…+25 градусов.

Однако, как сообщалось накануне, метеорологи считают, что в выходные в Петербург могут прийти дожди. Впрочем, в течение рабочей недели погоду формирует антициклон, что объясняет отсутствие осадков, комфортную температуру и переменную облачность.