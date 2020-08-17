В метро Петербурга появились новые ЖК-дисплеи

В метрополитене Санкт-Петербурга появились первые турникеты с ЖК-дисплеями. Как сообщают "Невские новости", пока они работают на турникетах для оплаты проезда в тестовом режиме.

Воспользоваться ЖК-дисплеем могут только пассажиры с проездными. Пока нет данных, когда запустят оплату с помощью банковских карт и смартфонов.

Ранее сегодня сообщалось, что платформа 2ГИС уже переименовала станцию "Новокрестовская" в "Зенит", хотя официально переименование не подтверждено.

Кроме того, в метро напрошлой неделе проходили рейды по проверке СИЗ. Граждан без масок не пускали в подземку.