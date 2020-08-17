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Специалисты посчитали средние зарплаты петербуржцев

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© Фото: pixabay.com

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Самые большие зарплаты получают топ-менеджеры и работники сферы добычи сырья.

В Санкт-Петербурге самые достойные зарплаты - у высшего менеджмента и в сфере добычи сырья. Об этом сообщают аналитики hh.ru Северо-Запада. Они проанализировали средние предлагаемые в вакансиях и ожидаемые в резюме заработные платы во всех профессиональных областях в северной столице летом 2020 года.

Средняя предлагаемая в вакансиях зарплата работников уровня «специалист» из разных сфер в Петербурге в июне оказалась равна 52 216 руб. Рейтинг самых высокооплачиваемых возглавляют представители сфер высшего менеджмента (76 016 руб.), добычи сырья (69 988 руб.), ИТ, интернета и телекоммуникаций (64 736 руб.), строительства и недвижимости (61 445 руб.), а также автомобильного бизнеса (58 879 руб.), инсталляции и сервиса (58 019 руб.). На заработок от 53 000 до 55 000 руб. в среднем могут рассчитывать специалисты в области закупок, юристы, представители индустрии спорта и красоты, производственные работники.

На позициях, связанных с бухгалтерией (46 634 руб.), госслужбой (43 623 руб.), безопасностью (40 525 руб.), туризмом и гостинично-ресторанным бизнесом (40 329 руб.), уровень предложения от работодателей гораздо ниже. Замыкают зарплатный рейтинг начинающие специалисты и административный персонал со средними предлагаемыми зарплатами в диапазоне от 38 000 до 39 000 рублей.

В большей степени за год увеличились зарплаты в вакансиях для домашнего персонала (+31% к показателю июня 2019 года), специалистов в области продаж (+15%), закупок (+14%), “синих воротничков” (+14%), топ-менеджеров и руководителей среднего звена (+15%). На 12-13% вырос предлагаемый уровень дохода в сферах искусства, развлечений, добычи сырья, ИТ, интернета, телекоммуникаций и в банковском секторе. Минимальный прирост зафиксирован в профобластях страхования, начала карьеры, науки и образования. Снижение зарплатных показателей от года к году отмечено только в сфере безопасности в среднем на 2%.

Средние ожидаемые зарплаты в резюме петербуржцев оказались ниже среднерыночных - 46 722 руб. Значительно выше уровень финансовых ожиданий у топ-менеджеров – в среднем 91 779 руб., работников сфер добычи сырья – 77 141 руб., строительства и недвижимости – 66 384 руб., ИТ, интернета и телекоммуникаций – 62 564 руб. Минимальные запросы у начинающих специалистов и студентов – в среднем 33 298 руб.

Интересно, что зарплатные ожидания незначительно выросли только у медицинских работников, технических специалистов, представителей профобласти добычи сырья (+3% к июню 2019 года), студентов, юристов и представителей индустрии искусства и развлечений (+2%).

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