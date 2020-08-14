От чего стареют россиянки: ответ специалиста

В каждой стране существует свой самый распространенный тип старения кожи у жителей. Как отметила врач-косметолог Екатерина Морозова в беседе с «Пятым каналом», для жительниц России характерен смешанный тип старения кожи — образование мелких морщин, деформация и мускулистый тип.

Среди главных факторов старения Морозова назвала социальное старение - когда женщины перестают следить за собой.

При уходе за кожей важно помнить о правильном очищении, наносить антивозрастные сыворотки, пользоваться специальными аппаратами, типа роллера для улучшения впитываемости.

Помочь сохранить молодость можно и самостоятельно, и при помощи специалистов, что может быть эффективнее. Современные методики включают как применение специальных препаратов, так и различных способов механического воздействия на кожу и инъекции.