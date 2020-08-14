Для пожилых петербуржцев построят еще два пансионата

В Санкт-Петербурге появятся два пансионата для пожилых людей. Построить их намерены до 2024 года, сообщили в пресс-службе Смольного.

В пансионатах смогут находиться пожилые петербуржцы, которым нужен круглосуточный социально-медицинский уход.

Забота о стариках проходит в рамках нацпроекта "Демография". Ожидается, что он поможет увеличить продолжительность жизни россиян.