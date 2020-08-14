С проспекта Непокоренных убрали 15 незаконных вагонов, где хранили рыбу и мясо

Сотрудники комитета по контролю за имуществом убрали с территории на проспекте Непокоренных рефрижераторные вагоны, которые были установлены незаконно. С нарушителя намерены взыскать деньги за проведенные работы.

В вагонах складировали рыбу и мясо.

Землепользователю сообщили, что участок нужно освободить, однако "Рефтранссервис" проигнорировал просьбу.

Решается вопрос о возбуждении административного производства по факту несакционированной продажи мяса и рыбы.