В Петербурге еще одно крупное коррупционное задержание: арестован чиновник Госстройнадзора

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца начальника отдела надзора за специальными видами работ по обвинению в получении взятки в полмиллиона рублей. Деньги чиновник требовал за выдачу положительного заключения для ввода в эксплуатацию строящегося многофункционального комплекса, сообщает пресс-служба судов города.

Также суд отправил под домашний арест начальника сектора санитарно-эпидемиологического надзора Светлану Соловьеву, проходящую по этому же делу в качестве обвиняемой.

По версии следствия, два чиновника летом 2018 года и представитель компании "Теорема-Терминал" вступил в сговор. Он касался строительства дома на проспекте Обуховской обороны, д. 295 АС.