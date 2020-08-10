Петербуржцы проживают последний теплый денек

В Петербурге наступил последний теплый день перед длительным похолоданием.

По информации главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, сегодня днем температура воздуха поднимется до +23 градусов, ночью похолодает до +16. Температура ниже +20 будет держаться днем в ближайшую неделю.

Дождей сегодня не ожидается.

В этом году, отмечали синоптики, август будет не слишком жарким.

В Ленобласти небольшие осадки могут выпасть уже сегодня. Также может быть достаточно ветренно.